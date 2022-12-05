【新冠疫情】深圳周一起各類公共場所不主動查核核酸證明　各省市紛見放寬　一文看清各地防疫要求

▲ 【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明 一文看清各地防疫要求

隨全球各地陸續作疫後開放，內地亦更新防疫要求，上海市政府公佈，自周一（5日）首班車起，上海地鐵取消72小時核酸陰性證查驗，除11號線昆山段。惟乘客進入車站時仍需量度體溫，以及掃描場地碼，廣州、深圳、成都及天津同樣無需核酸證明，仍需掃綠碼。

除上海外，本文亦列出北京、廣州、深圳、成都、天津、重慶、湖北石家莊、呼和浩特、沈陽、鄭州及福州等地最新檢測安排，以供讀者參考。

北京

北京為例，周一（5日）起，巴士及地鐵等交通工具不可拒絕無48小時核酸證明乘客乘車、（1日起）患者進入醫院，在分流期間補作抗原測試；3歲以下陪診者則需查驗核酸；醫療機構不得因無核酸耽誤或拖延救治；11月30日起無需外出可佈參與社區核酸篩查。

廣州

乘客使用巴士及地鐵，進入醫療機構就診，只需綠碼，無需核酸查驗；藥店亦無需查驗核酸證明；人群聚集地方品核酸證明，人群聚集密集公眾場所仍需核酸證明。

深圳

自周一（5日）起，全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入；網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等六類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時核酸檢測陰性證明、掃場所碼進入。

石家莊

自周四（1日）起，實施分區分級差異化防控措施，需場所掃描二維碼及72小時核酸證明。

重慶

自周五（2日）起，乘坐交通工具、居住區域僅需渝康碼、進入醫院需72小時核酸證明。

成都

自周五（2日）起，乘客進如車站需主動掃碼，過閘前主動出示健康碼，進入醫療機構需陰性證明。

沈陽

飯店、商場、超市及景點等開發場所需48小時核酸證明，50%限制人流；12月1日至5日期間，如無需外出，不需核酸檢測。

鄭州

商場、超市、戲院、餐飲業及開放場所需48小時核酸證明，掃場地碼。

福州

周五（2日）起，如無外出，不需參加周末區域篩查。

太原

11月30日起，如無外出，不需參加每日核酸檢測；線上教學期間不需每日核酸證明。

呼和浩特

醫療機構不得拒絕患者就醫，但需核酸補採；低風險地區從24小時調整至48小時一次檢測；無如無外出，不需參加篩查。

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記者：宋佩恩