【新冠疫情】北京今起進入商超、社區及各類公共場所不用查驗核酸陰性證明　一文看清內地各地防疫要求

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【江澤民逝世】江澤民追悼大會北京舉行 港交所暫停交易廣場外部顯示屏市場數據顯示3分鐘（多圖）
隨全球各地陸續作疫後開放，內地亦更新防疫要求，上海市政府公佈，自周一（5日）首班車起，上海地鐵取消72小時核酸陰性證查驗，除11號線昆山段。惟乘客進入車站時仍需量度體溫，以及掃描場地碼，廣州、深圳、成都及天津同樣無需核酸證明，仍需掃綠碼。
除上海外，本文亦列出北京、廣州、深圳、成都、天津、重慶、湖北石家莊、呼和浩特、沈陽、鄭州及福州等地最新檢測安排，以供讀者參考。
上海市周一（5日）發布消息指，自周二（6日）起，繼續優化調整疫情防控相關措施：
自12月6日起，北京市實行進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。
乘客使用巴士及地鐵，進入醫療機構就診，只需綠碼，無需核酸查驗；藥店亦無需查驗核酸證明；人群聚集地方品核酸證明，人群聚集密集公眾場所仍需核酸證明。
12月5日，新疆烏魯木齊市召開疫情防控新聞發布會，會上通報：
自周一（5日）起調整防控措施：
自周一（5日）下午6時起，優化調整相關防控措施：
自周四（1日）起，實施分區分級差異化防控措施，需場所掃描二維碼及72小時核酸證明。
自周五（2日）起，乘坐交通工具、居住區域僅需渝康碼、進入醫院需72小時核酸證明。
自周五（2日）起，乘客進如車站需主動掃碼，過閘前主動出示健康碼，進入醫療機構需陰性證明。
飯店、商場、超市及景點等開發場所需48小時核酸證明，50%限制人流；12月1日至5日期間，如無需外出，不需核酸檢測。
商場、超市、戲院、餐飲業及開放場所需48小時核酸證明，掃場地碼。
周五（2日）起，如無外出，不需參加周末區域篩查。
11月30日起，如無外出，不需參加每日核酸檢測；線上教學期間不需每日核酸證明。
醫療機構不得拒絕患者就醫，但需核酸補採；低風險地區從24小時調整至48小時一次檢測；無如無外出，不需參加篩查。
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記者：宋佩恩