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【新冠疫情】北京今起進入商超、社區及各類公共場所不用查驗核酸陰性證明　一文看清內地各地防疫要求

股市 10:26 2022/12/06

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【新冠疫情】上海周一起地鐵不主動查核核酸證明　一文看清各地防疫要求

隨全球各地陸續作疫後開放，內地亦更新防疫要求，上海市政府公佈，自周一（5日）首班車起，上海地鐵取消72小時核酸陰性證查驗，除11號線昆山段。惟乘客進入車站時仍需量度體溫，以及掃描場地碼，廣州、深圳、成都及天津同樣無需核酸證明，仍需掃綠碼。

除上海外，本文亦列出北京、廣州、深圳、成都、天津、重慶、湖北石家莊、呼和浩特、沈陽、鄭州及福州等地最新檢測安排，以供讀者參考。

上海

上海市周一（5日）發布消息指，自周二（6日）起，繼續優化調整疫情防控相關措施：

  • 除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）以及密閉娛樂場所（包括KTV、棋牌室、密室劇本殺、網吧）、餐飲服務（含酒吧）場所等有特殊防疫要求的場所外，其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明
  • 保留全市常態化核酸檢測採樣點，繼續提供免費檢測服務，對7天內無核酸檢測記錄的不再賦黃碼

北京

自12月6日起，北京市實行進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

廣州

乘客使用巴士及地鐵，進入醫療機構就診，只需綠碼，無需核酸查驗；藥店亦無需查驗核酸證明；人群聚集地方品核酸證明，人群聚集密集公眾場所仍需核酸證明。

新疆烏魯木齊

12月5日，新疆烏魯木齊市召開疫情防控新聞發布會，會上通報：

  • 目前可以由應急防控階段逐步轉入常態化防控階段；
  • 會上通報，烏魯木齊市民在進出居民小區、進入各類場所、乘坐公共交通工具時不再查驗核酸報告；
  • 烏魯木齊市民通過互聯網平台或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等四類藥品不再查驗核酸報告和實名登記信息

深圳

自周一（5日）起調整防控措施：

  • 全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入；
  • 網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等六類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時核酸檢測陰性證明、掃場所碼進入。

江西

自周一（5日）下午6時起，優化調整相關防控措施：

  • 除規定的重點崗位人群外，不再開展常態化核酸檢測，其他人員實行「願檢盡檢」；
  • 除醫療機構、養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐市內公共交通工具、出入小區、進入公園景區、商場超市、賓館酒店等各類公共場所，不再查驗核酸檢測證明、不再查驗健康碼、不再掃「場所碼」；
  • 各級各類醫療機構不得因無核酸檢測證明拒診，對不能提供的進行核酸採樣後立即開展診療；
  • 居民通過互聯網平台或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等“四類藥品”，不再實行實名登記。

石家莊

自周四（1日）起，實施分區分級差異化防控措施，需場所掃描二維碼及72小時核酸證明。

重慶

自周五（2日）起，乘坐交通工具、居住區域僅需渝康碼、進入醫院需72小時核酸證明。

成都

自周五（2日）起，乘客進如車站需主動掃碼，過閘前主動出示健康碼，進入醫療機構需陰性證明。

沈陽

飯店、商場、超市及景點等開發場所需48小時核酸證明，50%限制人流；12月1日至5日期間，如無需外出，不需核酸檢測。

鄭州

商場、超市、戲院、餐飲業及開放場所需48小時核酸證明，掃場地碼。

福州

周五（2日）起，如無外出，不需參加周末區域篩查。

太原

11月30日起，如無外出，不需參加每日核酸檢測；線上教學期間不需每日核酸證明。

呼和浩特

醫療機構不得拒絕患者就醫，但需核酸補採；低風險地區從24小時調整至48小時一次檢測；無如無外出，不需參加篩查。

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記者：宋佩恩

經濟 傳染病 健康碼 QR Code 天津 巴士 餐飲 廣州 成都 上海

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