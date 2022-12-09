【新冠疫情】內地娛樂場所、旅遊景區不再查驗核酸健康碼　一文看清內地各地防疫要求

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隨全球各地陸續作疫後開放，內地亦更新防疫要求，文旅部周五（9日）最新宣布，新版旅遊景區、旅行社、互聯網上網服務營業場所、娛樂場所、劇院等演出場所、劇本娛樂經營場所不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼。
國務院周三（7日）再公布「新十條」重申不按行政區域開展全員核酸檢測，並解釋「居家隔離」條件。上海市、北京市隨即晚上公布，放寬往來當地人員需「落地檢」或「三天三檢」等安排。
烏魯木齊火災慘劇後，引發內地多個城市民眾上街表達對防疫過嚴的不滿，內地當局近期更強調「精準防控」，不能一刀切、層層加碼，被外界視為放寬清零封控措施。
上海以外，北京、廣州、深圳、成都、天津、重慶、湖北石家莊、呼和浩特、沈陽、鄭州及福州等地多市，近一周相繼放寬出入多個場所的檢測要求。
上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布進一步優化調整疫情防控的相關措施。其中包括：
上海市周二（6日）起已放寬多項規定：
北京市12月7日公布，對進返北京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地「三天三檢」。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離。隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離。
自12月6日起，北京市實行進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。
乘客使用巴士及地鐵，進入醫療機構就診，只需綠碼，無需核酸查驗；藥店亦無需查驗核酸證明；人群聚集地方品核酸證明，人群聚集密集公眾場所仍需核酸證明。
12月5日，新疆烏魯木齊市召開疫情防控新聞發布會，會上通報：
自周一（5日）起調整防控措施：
自周一（5日）下午6時起，優化調整相關防控措施：
自周四（1日）起，實施分區分級差異化防控措施，需場所掃描二維碼及72小時核酸證明。
自周五（2日）起，乘坐交通工具、居住區域僅需渝康碼、進入醫院需72小時核酸證明。
自周五（2日）起，乘客進如車站需主動掃碼，過閘前主動出示健康碼，進入醫療機構需陰性證明。
飯店、商場、超市及景點等開發場所需48小時核酸證明，50%限制人流；12月1日至5日期間，如無需外出，不需核酸檢測。
商場、超市、戲院、餐飲業及開放場所需48小時核酸證明，掃場地碼。
周五（2日）起，如無外出，不需參加周末區域篩查。
11月30日起，如無外出，不需參加每日核酸檢測；線上教學期間不需每日核酸證明。
醫療機構不得拒絕患者就醫，但需核酸補採；低風險地區從24小時調整至48小時一次檢測；無如無外出，不需參加篩查。
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記者：宋佩恩