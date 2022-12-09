【新冠疫情】內地娛樂場所、旅遊景區不再查驗核酸健康碼　一文看清內地各地防疫要求

▲ 一文看清內地各地防疫要求

隨全球各地陸續作疫後開放，內地亦更新防疫要求，文旅部周五（9日）最新宣布，新版旅遊景區、旅行社、互聯網上網服務營業場所、娛樂場所、劇院等演出場所、劇本娛樂經營場所不再要求提供核酸檢測陰性證明、查驗健康碼。

國務院周三（7日）再公布「新十條」重申不按行政區域開展全員核酸檢測，並解釋「居家隔離」條件。上海市、北京市隨即晚上公布，放寬往來當地人員需「落地檢」或「三天三檢」等安排。

烏魯木齊火災慘劇後，引發內地多個城市民眾上街表達對防疫過嚴的不滿，內地當局近期更強調「精準防控」，不能一刀切、層層加碼，被外界視為放寬清零封控措施。

上海以外，北京、廣州、深圳、成都、天津、重慶、湖北石家莊、呼和浩特、沈陽、鄭州及福州等地多市，近一周相繼放寬出入多個場所的檢測要求。

上海

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布進一步優化調整疫情防控的相關措施。其中包括：

周五（9日）起，除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等有特殊防疫要求的場所外， 密閉娛樂場所、餐飲服務場所不再查驗核酸檢測陰性證明 。

。 對符合居家隔離條件的密切接觸者，由「5天集中隔離醫學觀察+3天居家隔離醫學觀察」調整為「5天居家隔離醫學觀察」，也可自願選擇集中隔離。

來滬返滬人員抵滬後不再實施 「落地檢」、「三天三檢」和「第5天進行1次核酸檢測」

未開展「落地檢」、「三天三檢」的，不再對其「隨申碼（健康碼）」賦黃碼。

來滬返滬人員抵滬不滿5天者，其「隨申碼」、「場所碼」等展示界面不再顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示，不再限制其進入相關公共場所

上海市周二（6日）起已放寬多項規定：

除養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）以及密閉娛樂場所（包括KTV、棋牌室、密室劇本殺、網吧）、餐飲服務（含酒吧）場所等有特殊防疫要求的場所外， 其餘公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明 ；

； 保留全市常態化核酸檢測採樣點，繼續提供免費檢測服務，對7天內無核酸檢測記錄的不再賦黃碼

北京

北京市12月7日公布，對進返北京人員不再執行查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等防控措施，抵京後不再執行落地「三天三檢」。具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離。隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離。

自12月6日起，北京市實行進入商超、商務樓宇及各類公共場所，可不查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可；進入社區（村），不查驗核酸檢測陰性證明，常住居民可不掃碼。

廣州

乘客使用巴士及地鐵，進入醫療機構就診，只需綠碼，無需核酸查驗；藥店亦無需查驗核酸證明；人群聚集地方品核酸證明，人群聚集密集公眾場所仍需核酸證明。

新疆烏魯木齊

12月5日，新疆烏魯木齊市召開疫情防控新聞發布會，會上通報：

目前可以由應急防控階段逐步轉入常態化防控階段；

會上通報，烏魯木齊市民在進出居民小區、進入各類場所、乘坐公共交通工具時不再查驗核酸報告；

烏魯木齊市民通過互聯網平台或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等四類藥品不再查驗核酸報告和實名登記信息

深圳

自周一（5日）起調整防控措施：

全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入；

網吧、夜總會、棋牌室、KTV、酒吧、桑拿洗浴場所等六類人群聚集密閉公共場所仍需憑48小時核酸檢測陰性證明、掃場所碼進入。

江西

自周一（5日）下午6時起，優化調整相關防控措施：

除規定的重點崗位人群外，不再開展常態化核酸檢測，其他人員實行「願檢盡檢」；

除醫療機構、養老院、福利院、中小學、幼兒園等特殊場所外，乘坐市內公共交通工具、出入小區、進入公園景區、商場超市、賓館酒店等各類公共場所，不再查驗核酸檢測證明、不再查驗健康碼、不再掃「場所碼」；

各級各類醫療機構不得因無核酸檢測證明拒診，對不能提供的進行核酸採樣後立即開展診療；

居民通過互聯網平台或者藥店購買退熱、止咳、抗病毒、抗生素等“四類藥品”，不再實行實名登記。

石家莊

自周四（1日）起，實施分區分級差異化防控措施，需場所掃描二維碼及72小時核酸證明。

重慶

自周五（2日）起，乘坐交通工具、居住區域僅需渝康碼、進入醫院需72小時核酸證明。

成都

自周五（2日）起，乘客進如車站需主動掃碼，過閘前主動出示健康碼，進入醫療機構需陰性證明。

沈陽

飯店、商場、超市及景點等開發場所需48小時核酸證明，50%限制人流；12月1日至5日期間，如無需外出，不需核酸檢測。

鄭州

商場、超市、戲院、餐飲業及開放場所需48小時核酸證明，掃場地碼。

福州

周五（2日）起，如無外出，不需參加周末區域篩查。

太原

11月30日起，如無外出，不需參加每日核酸檢測；線上教學期間不需每日核酸證明。

呼和浩特

醫療機構不得拒絕患者就醫，但需核酸補採；低風險地區從24小時調整至48小時一次檢測；無如無外出，不需參加篩查。

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記者：宋佩恩