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【大行看法】凱基亞洲溫傑：利好因素未完全反映 　恒指有力再闖萬九關

股市 09:00 2022/12/05

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內地防疫政策持續有放寬跡象，凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為相關利好因素仍未完全反映在股市，相關炒作會繼續升溫，而且基金會在餘下不足一個月時間繼續持好倉爭取好表現，以粉飾基金組合表現，故預期恒指月內仍有機會再破上周高位19200點。

溫傑預期11月的反彈未完全令基金經理收復失地，坦言現水平她們未必「賺夠」，相信會繼續持貨，另一邊廂，零售投資者可能到17000點左右才開始入市，故資金層面上有利後市表現，上周大市曾升穿19200點關後回落，相信該水平並非牢不可破，月內仍有機會再次挑戰。

美滙指數近期持續回落，帶動港滙回落至7.78水平，他認為美元回軟對港股有幫助，本港也暫時不需要擔心資金外流問題，對年內股市表現有支撐作用。但建議投資者不能將美元看得太淡，始終美國加息周期仍然持續，美國經濟依然優於其他歐洲經濟體，相信弱美元對港股的支持不會太持久。

溫傑認為大市若回落至萬八關以下，科技股ETF的值搏率將大大夫提高。另外，國企內房股亦會受惠內房三支箭政策的利好氣氛，近期成交回升也會有利港交所 （00388） 表現。反而內地消費類股份，特別是餐飲股近期累積升幅太誇張，預期會出現回吐。

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編輯：葉志偉

港股 投資策略 經濟 恒生指數 國企內房股 餐飲股

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