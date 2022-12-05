【大行看法】晉裕黃子燊：恒指估值仍然吸引　中長線有值搏空間

傳統12月份為基金粉飾櫥窗，為旗下投資組合爭取表現的最後機會，但晉裕環球資產管理投資研究部投資組合經理兼高級投資分析師黃子燊今年已提早出現，恒指現水平已升至長期下降軌頂部，短期再大升空間不多，但認為以估值和氣氛計，港股仍有值搏空間。

防疫放寬仍有待觀察

內地防疫政策有持續放寬跡象，黃子燊預期確診人數短期或維持在高水平，而且經濟並非短時間內能夠完全恢復，但中港股市本身估值過於低殘，隨著有放鬆消息帶動，才刺激上升，故前景仍需要觀察。

但他以中長線角度分析，認為相比起中港股市，外圍憂慮較多，雖然市場認為歐美通脹已見頂，加息步伐會逐步放慢，甚至憧憬經濟能夠軟著陸，他認為這情景不太可能出現，因為美國現時是由滯脹變衰退，前景將變得黯淡，而且標普500指數市盈率約18倍，估值不算吸引。

恒指市帳率逢低於1被視為「抵買」

黃子燊坦言，港股若調整至萬八點樓下，將有可吸納空間，始終恒指市帳率（PB）每逢低於1，都會被視為「抵買」，今年恒指大部分時間PB都低於此水平，現時略有不同的是，內房出現救市政策，防疫封控開始解除，基本面轉變下，中長線有值搏空間。

他認為科網股早前受累利率高企，現時估值已變得低殘，又有相對利好的政策，最難捱的時間已過，由於國際資金流早前流出中概股，要重新配置的話，將對股價有支撐，但科網股賣點已由以往增長潛力，變成現時估值重估。

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編輯：葉志偉