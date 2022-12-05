【大行看法】渣打梁振輝：港股RSI接近超買水平　預期萬八關有支持

大市上周累升超過1100點或6.3%，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝預期，計及整個11月逾2成的升幅，加上現時相對強弱指標（RSI）已接近超買水平，港股需要一段時間回氣，但相信在萬八關會有支持。

預期18100和17400點為港股兩大支持

梁振輝指市場焦點集中在聯儲局議息會議，繼續放緩加息步伐會對市況有正面幫助。此外，防疫政策走向短期會繼續成為注視對象，但預期中央會將市場目光由疫情轉向推動經濟及加大投資，將對內地消費市場有幫助。

雖然港股上周五成交額有所回落，但他認為逾1400億成交屬可接受水平，反映市場對港股仍有興趣，加上近期內地A股表現靠穩，預期大市會有兩大支持位，分別是18100點和17400點。

粉飾櫥窗1已提早在11月出現

傳統上12月是基金粉飾櫥窗，為投資組合爭取表現的旺季，但梁振輝認為11月的反彈已提早粉飾了櫥窗，12月欠缺太多催化劑下，升幅難及11月，估計要等待明年經濟動力有所展現，市場才會再大舉入市。

投資主題方面，除消費股外，他也看好企業盈利前景能夠保持的通訊類板塊。但提醒投資者要小心內房股，因為她們雖有政策幫助，但銷售未見明顯反彈，股價會出現較大波動。

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編輯：葉志偉