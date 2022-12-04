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【外圍一周前瞻】聚焦PPI+密大市場氣氛數據　市場觀望月中議息會議（附表）

宏觀解讀 20:30 2022/12/04

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美國將在本月14日舉行議息會議，在上周公布令市場出乎意料的非農就業數據後，本周將公布生產價格指數（PPI）及密西根大學市場氣氛指數，市場預期12月中加息0.5厘機率已接近8成，現時更多的重點都放在加息周期何時完結，和終端利率會升至甚麼水平。

市場預測11月PPI按年將錄得5.9%增長，較10月6.7%顯著回落，12月密西根大學市場氣氛初值預測為56.8，與11月的數字相若。

雖然聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）強調終端利率會略高於9月的點陣圖預期，但市場普遍認為當局最終只會加息至5厘左右的水平，惟美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，聯儲局或需將利率升至高於市場目前預期，以緩解頑固的通脹壓力。

上周五公布的非農數據顯示新增職位較市場預期多，反映勞動力市場熾熱情況持續，薩默斯在數據公布指出降低通脹的路途仍然漫長，指通脹是要視乎工資增長，11月平均時薪按月上升0.6%超乎市場預期，將持續對經濟構成壓力，感覺通脹會比市場期待的更持久，故5厘未必是對終端利率的最好估算，他認為利率最終上調至6厘水平也不為過。

他表示美國經濟或會出現「雪崩式」的衰退，屆時市場將經歷一個相對高利率的衰退，而非過往的低利率衰退，又認為通脹過去兩年急升後，聯儲局現時不應將通脹目標由2%提升至3%，因為或有機會引發潛在的信貸風險。

本周美國重點數據一覧
日期 項目 預測 前值
05/12/2022 11月標普全球美國服務業PMI終值 46.1 46.1
11月標普全球美國綜合PMI終值 46.3 46.3
10月工廠訂單 0.7% 0.3%
10月耐用品訂單終值 1% 1%
11月ISM服務指數 53.3 54.4
06/12/2022 10月貿易收支 -800億美元 -733億美元
07/12/2022 MBA貸款申請指數 - 0.8%
第三季非農業生產力 0.6% 0.3%
第三季單位勞工成本 3.1% 3.5%
08/12/2022 10月消費信貸 280億美元 249.8億美元
首次申領失業救濟金人數 23萬 22.5萬
連續申領失業救濟金人數 161.5萬 160.8萬
09/12/2022 11月PPI（按年） 5.9% 6.7%
12月密西根大學市場氣氛初值 56.8 56.8
10月批發存貨終值（按月） 0.8% 0.8%

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編輯：葉志偉

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美股 貨幣政策 加息 非農就業 美國聯儲局 通脹 PPI 鮑威爾

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