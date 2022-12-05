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【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻

環球社會熱點 08:05 2022/12/05

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世界盃2022賽事中，日本創下亞洲奇跡於E組分組賽擊敗4屆冠軍德國出線，德國隊被形容為恥辱出局。不過德國有報章就將責任歸咎於國腳的妻子和女朋友，質問她們為何不效法其他國家球員的家眷飲酒狂歡帶動氣氛。

【世界盃2022】日本晉級帶挈 世盃概念股急升 【下一頁】

德國雖然在最後一場分組賽以4比2擊敗哥斯達黎加，但因得失球不及上場迫和的西班牙，連續兩屆世界盃止步分組賽。

    點擊圖片放大
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德國《圖片報》其後發文質疑：「我哋（國家球員）嘅老婆同女友發生咩事？」（What is actually wrong with our WAGs?）

《圖片報》聲稱英格蘭和威爾士球員的妻子和女友會飲酒狂歡，甚至飲到可令卡塔爾幾乎乾涸。但德國隊球員的另一半卻似乎表現得不太快樂。

該報甚至質問國腳的妻子和女朋友：

唔口渴？對腳過敏跳唔到舞？唔想衝去玩？

（Not thirsty? Dancing leg allergy? Don't feel like lunging?）

【世界盃2022】日本晉級致勝球惹爭議 英格蘭球迷諷德國出局是「報應」 【下一頁】

該報甚至將德國隊球員形容為足球侏儒（football dwarves），批評他們的家眷應該很開心可以飛回德國，不用再留在卡塔爾。

外界猜測可能是球員的親友未能展現愉快氣氛，導致球員於球場的表現受影響。不過實際上卡塔爾在世界盃期間仍有嚴格規定，球員家眷表現較拘謹或是為了避免違反相關規定。

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責任編輯：鄭錦玲

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