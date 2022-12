【世界盃2022】德國提早出局 德媒竟歸咎國腳嬌妻

世界盃2022賽事中,日本創下亞洲奇跡於E組分組賽擊敗4屆冠軍德國出線,德國隊被形容為恥辱出局。不過德國有報章就將責任歸咎於國腳的妻子和女朋友,質問她們為何不效法其他國家球員的家眷飲酒狂歡帶動氣氛。

德國雖然在最後一場分組賽以4比2擊敗哥斯達黎加,但因得失球不及上場迫和的西班牙,連續兩屆世界盃止步分組賽。

德國《圖片報》其後發文質疑:「我哋(國家球員)嘅老婆同女友發生咩事?」(What is actually wrong with our WAGs?)

《圖片報》聲稱英格蘭和威爾士球員的妻子和女友會飲酒狂歡,甚至飲到可令卡塔爾幾乎乾涸。但德國隊球員的另一半卻似乎表現得不太快樂。

該報甚至質問國腳的妻子和女朋友:

唔口渴?對腳過敏跳唔到舞?唔想衝去玩? (Not thirsty? Dancing leg allergy? Don't feel like lunging?)

該報甚至將德國隊球員形容為足球侏儒(football dwarves),批評他們的家眷應該很開心可以飛回德國,不用再留在卡塔爾。

外界猜測可能是球員的親友未能展現愉快氣氛,導致球員於球場的表現受影響。不過實際上卡塔爾在世界盃期間仍有嚴格規定,球員家眷表現較拘謹或是為了避免違反相關規定。

