【世界盃2022】球王比利照常治療：仲要睇巴西隊

曾獲3屆世界盃冠軍的巴西球王比利正治療結腸癌，早前有報道指他病情惡化已接受臨終治療。比利家人澄清比利病情穩定，比利也在社交媒體透露自己照常治療，並要觀賞巴西隊於世界盃的賽事。

70歲普京傳官邸行樓梯跌倒 尾椎傷需由保鑣攙扶 【下一頁】

82歲的比利（Pelé）上周六（3日）在Instagram開腔澄清健康傳聞，表示他很堅強和充滿希望。他透露自己如常接受治療，也要感謝醫療和護理團隊對他的一切照顧。

比利更表示自己對上帝充滿信心，從世界各地收到的每一條有愛的信息都讓他充滿活力，而他更要觀賞巴西隊在世界盃的比賽。

除了比利的家屬反駁傳聞外，比利入住的醫院上周六也發聲明證實比利的病情穩定，對呼吸道感染護理的反應良好，病情過去一日都沒有惡化。

比利去年9月接受手術，切除了醫生例行檢查時發現於其右側結腸的腫瘤，並於同年12月住院接受化療。

斯諾登宣誓成為俄羅斯公民 對不能引渡回美感高興 【下一頁】

直至上周二（11月29日），比利再度入院接受癌症治療評估。

巴西媒體日前報道，聲稱比利的病情已惡化，並不再對癌症化療產生反應，需要入住臨終病房接受減輕痛楚的治療。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲