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【中美貿易戰】 荷蘭經濟大臣指荷中貿易關係重要 拒過度限制對華出口

環球政經 18:17 2022/12/04

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早前美國要求西方盟國限制對中國高科技產品出口， 而擁有兩家全球領先半導體設備公司的荷蘭，其經濟事務與氣候大臣阿德里安森斯（Micky Adriaansens）表示，荷蘭「非常積極地」看待荷中經貿往來，並指不願過度限制對華出口。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

阿德里安森斯日前接受外媒訪問時，談及荷中貿易關係，指出荷蘭一直致力於與中國保持良好關係，而且與中國有很多商業往來，很多荷蘭公司都在中國開展業務。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

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阿德里安森斯又指，阻止中國獲得尖端技術是不可能的，因中國的技術開發周期非常快，更直言「我們不應該太天真」。他表明，即使美國在高科技出口問題上施壓，但荷蘭不願過度限制對華出口。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：郭秀慧

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