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【能源寒冬】 冬天電力短缺嚴重 瑞士考慮限制使用電動車

環球政經 17:40 2022/12/04

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為保電力供應穩定，瑞士或成為第一個限制電動汽車使用的國家。瑞士正為今年冬季電力供應短缺設置緊急預案，根據草案，在缺電升至三級應急響應時，將限制電動車只能在「必要的時候」行駛，並對高速公路上的電動車進行限速。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

每年冬季，由於是用電高峰期，瑞士以往會從法國和德國進口電力，以填補供暖需求上升而出現的缺口。然而，今年歐洲各國均面對能源危機，限制瑞士進口電力供應。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁

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面對電力供應嚴重不足，瑞士政府已要求店鋪減少每日最高達2個小時的用電，其他大樓的暖氣不能高於攝氏20度，夜店更不能使用暖氣。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：郭秀慧

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電動車 汽車 能源危機 電力 瑞士

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