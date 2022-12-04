【能源寒冬】 冬天電力短缺嚴重 瑞士考慮限制使用電動車

為保電力供應穩定，瑞士或成為第一個限制電動汽車使用的國家。瑞士正為今年冬季電力供應短缺設置緊急預案，根據草案，在缺電升至三級應急響應時，將限制電動車只能在「必要的時候」行駛，並對高速公路上的電動車進行限速。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

每年冬季，由於是用電高峰期，瑞士以往會從法國和德國進口電力，以填補供暖需求上升而出現的缺口。然而，今年歐洲各國均面對能源危機，限制瑞士進口電力供應。

【大行報告】 內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

面對電力供應嚴重不足，瑞士政府已要求店鋪減少每日最高達2個小時的用電，其他大樓的暖氣不能高於攝氏20度，夜店更不能使用暖氣。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧