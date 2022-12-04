伊朗政府檢討强制女性戴頭巾規定 示威潮未平息

伊朗早前有女子因違反伊斯蘭戴頭巾的規定被捕，期間疑遭施暴，送院後不治身亡。事件引發連月示威，政府宣布將會檢討有關强制女性戴頭巾的規定，料一至兩周内有結果。

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伊朗檢察總長Mohammad Jafar Montazeri上周六（3日）表示政府會審查這項規定，議會和司法部門正就是否需要修例的問題展開工作。

議會和司法部門目前均由伊朗保守派掌控，他也沒有具體提及議會和司法部門可以修改規定的哪些細節。

據悉，審查小組周三（7日）將與議會文化委員會會面，並將在一兩周內取得結果。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）上周六的態度軟化，指伊朗的共和主義和伊斯蘭教基礎在憲法中雖已根深蒂固，不過仍有靈活的方法實施憲法。

保守派堅持應以强制方式實施，不過改革派則希望讓婦女自由選擇。今年7月，極端保守派Raisi更呼籲動員所有國家機構執行頭巾法。

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伊朗1983年4月起實施强制婦女戴頭巾的規定。伊朗當地强制女性戴頭巾的規定已實施數十年。22歲女子Mahsa Amini因未依規定整齊佩戴頭巾，9月13日遭當地宗教警察拘捕。

其家人聲稱她遭受酷刑對待，她於拘留所內陷入昏迷，送院後於14日不治身亡。事件引發各地示威，伊朗政府聲稱有200人死於示威。

不過人權組織「Iran Human Rights」指，最少有448人死於伊朗示威。

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責任編輯：鄭錦玲