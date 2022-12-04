【A股停市】 中證監及人行相繼公布 江澤民追悼會默哀期間 臨時停市3分鐘

前國家主席江澤民的追悼大會將於下周二（6日）上午10時在北京人民大會堂舉行。中證監今日（4日）公布，為表達對前國家主席江澤民的無比崇敬和深切悼念之情，根據江澤民治喪委員會公告（第2號）精神，在下周二上午追悼大會默哀期間，證券期貨市場臨時停市3分鐘，默哀結束後恢復交易。

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另外，人民銀行亦公布，在下周二上午江澤民追悼大會默哀期間，銀行間債券市場、貨幣市場、外滙市場、票據市場、黃金市場臨時停止交易3分鐘。

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記者：郭秀慧