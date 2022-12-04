70歲普京傳官邸行樓梯跌倒 尾椎傷需由保鑣攙扶

現年70歲的俄羅斯總統普京曾數次傳出健康有問題，但克里姆林宮從未證實消息。俄羅斯反政府媒體引述消息指，普京早前懷疑於官邸行樓梯時不慎失足跌倒，導致尾椎部位受傷，需要保鑣攙扶及急召醫護診治。

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俄羅斯反政府組織General SVR的通訊軟件Telegram頻道内容指，普京（Vladimir Putin）上周三（30日）在莫斯科官邸内，從5級樓梯高的位置失足跌倒。

General SVR更聲稱普京因癌症影響腸胃，導致其跌倒後失禁並不由自主地排便。

三名保鑣隨即攙扶普京到距離最近的梳化位置坐下，更緊急召喚在官邸當值的醫務人員治理普京。

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據悉，普京經診斷後證實身體並無大礙，到接近夜晚時的情況仍然穩定，更能夠自行走動，但唯一困擾是坐下時尾椎位置會感到疼痛。不過克里姆林宮暫時未有回應事件。

烏克蘭軍事情報首長布達諾夫（Kyrylo Budanov）一個多月前聲稱，普京的身體狀況十分糟糕，更估計普京目前最少使用了3個替身。

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責任編輯：鄭錦玲