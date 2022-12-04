歐洲議會貿委會主席批評美國《通脹削減法》 呼籲向WTO申訴

歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）呼籲歐洲聯盟，針對美國的《通脹削減法》向世界貿易組織（WTO）申訴。據外媒報道，朗吉認為美國上述法案相關內容與世貿組織規則不相符，並指不認為歐盟與美國的談判能解決爭議。

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今年8月，美國總統拜登（Joe Biden）簽署《通脹削減法》，內容包括提供高額補貼以支持電動車等綠色產業在美國本土發展。惟引起歐盟的憂慮和反對，指美國破壞公平競爭。而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上周訪美時亦批評，《通脹削減法》相關措施對歐洲企業而言「極為咄咄逼人」，並指是以損害歐洲利益的方式解決美國的問題。

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記者：郭秀慧