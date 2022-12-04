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BBC指英民眾食狗糧抗通脹 網民反指不合邏輯（第二版）

環球社會熱點 15:06 2022/12/04

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英國通脹創41年以來新高，食品價格截至10月更按年升超過1成半，加重民眾的生活負擔。英國廣播公司（BBC）稱有部分民眾為慳錢出盡奇招，包括選擇改食狗糧及用蠟燭溫度來加熱食物。不過有部分網民就質疑BBC的報道不合邏輯。

英租金顯著上漲大量租戶面臨逼遷 業主轉嫁加息壓力 【下一頁】

（第二版更新網民回應）

BBC引述加的夫（Cardiff）一間食物銀行負責人斯蒂德（Mark Steed）指，社區内有民眾要進食寵物食品，及試圖用蠟燭或暖板來加熱食物。

斯蒂德透露是社區内有人淚流滿臉向他分享此事，他更慨嘆本不應該發生上述情況。

加的夫本身是一座繁榮的城市，不過斯蒂德透露也有部分地區較貧困。當地居民的薪金追不上通脹，即使不停工作，也難以應付持續飆升的生活成本。

但部分網民於Twitter留言質疑BBC的報道，有人指寵物食品的價格通常比起人類食品更貴，質疑基層如果要節省開支怎麽可能轉食寵物食品。更有人笑言一罐茄汁焗豆比起狗糧罐頭更便宜，諷刺要轉食寵物食品的人可能是腦有問題。

英國11月食品通脹率12.4%創新高 新鮮食物帶動升幅 【下一頁】

根據Trades的數據，由於通脹創41年以來新高，英國民眾的薪金繼續停滯不前。他們的薪金未來兩年將損失6.2%，即平均損失1,750英鎊（約1.7萬港元）。

隨著生活成本危機加劇，愈來愈多公營部門職員要依賴食物銀行救濟。而教育界、醫護人員和運輸業界也不滿薪金落後通脹，紛紛發起罷工要求加薪。

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責任編輯：鄭錦玲

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