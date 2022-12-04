【反壟斷】 美FTC或發反壟斷訴訟 阻微軟收購動視暴雪 傳微軟已準備迎戰

早前有外媒報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）可能會提反壟斷訴訟，阻止微軟（Microsoft，美﹕MSFT）收購遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard，美﹕ATVI）。最新消息指，若FTC提起訴訟禁止交易，微軟已準備好法律訴訟。

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據彭博引述知情人士指，FTC人員即將終結對微軟收購動視暴雪交易的調查，預計很快會提出建議，之後FTC委員就會表決是否提出訴訟。然而，微軟目前仍未與FTC就收購案提供補救或讓步進行談判。

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不過，微軟亦有機會選擇放棄收購動視暴雪。事實上，微軟曾於1995年放棄收購會計軟體製造商Intuit，當年同樣是遭到美國政府起訴而放棄。

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記者：郭秀慧