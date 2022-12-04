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【反壟斷】 美FTC或發反壟斷訴訟 阻微軟收購動視暴雪 傳微軟已準備迎戰

股樓投資 14:07 2022/12/04

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早前有外媒報道，美國聯邦貿易委員會（FTC）可能會提反壟斷訴訟，阻止微軟（Microsoft，美﹕MSFT）收購遊戲巨頭動視暴雪（Activision Blizzard，美﹕ATVI）。最新消息指，若FTC提起訴訟禁止交易，微軟已準備好法律訴訟。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

據彭博引述知情人士指，FTC人員即將終結對微軟收購動視暴雪交易的調查，預計很快會提出建議，之後FTC委員就會表決是否提出訴訟。然而，微軟目前仍未與FTC就收購案提供補救或讓步進行談判。

【內房配股】 碧桂園急彈7日後配股「抽水」 折讓近18% 集資39億 股價一度急插近15%【見下頁

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不過，微軟亦有機會選擇放棄收購動視暴雪。事實上，微軟曾於1995年放棄收購會計軟體製造商Intuit，當年同樣是遭到美國政府起訴而放棄。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：郭秀慧

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