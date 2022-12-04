【石油危機】 俄羅斯表明不接受西方設油價上限 正準備出手還擊

歐盟、七大工業國集團（G7）和澳洲日前同意，將進口俄羅斯海運石油價格上限，定為每桶60美元。俄羅斯政府正式作出回應，表明不會接受，並威脅會停止供應原油給有份通過該項協議的國家，又指已對歐盟限制俄羅斯油價進行了一些準備工作。

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上周五（2日）歐盟、七大工業國集團（G7）和澳洲將俄油價格上限定在每桶60美元，並通過調整機制將上限保持在比市場價格低 5% 的水平，期望削減俄羅斯透過石油賺取收益。不過，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）也向西方國家表達不滿，批評協議「軟弱無力」，根本不能對俄羅斯造成打擊。

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俄羅斯上議院經濟政策委員會第一副主席阿布拉莫夫昨日（3日）表示，對俄羅斯石油實行價格上限將導致需求急增，供應鏈斷裂，令能源市場變得更加不明朗，導致原材料的成本進一步上升，最終只會導致普通歐洲人和歐洲經濟面臨非常嚴重的後果。

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記者：郭秀慧