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【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告

股樓投資 12:48 2022/12/04

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社交媒體Twitter（美：TWTR）行政總裁馬斯克（Elon Musk）證實，蘋果公司（Apple，美：AAPL）已在Twitter恢復投放廣告，並強調蘋果是Twitter最大的廣告商，維持兩間公司之間的合作關係非常重要。馬斯克也在Twitter發文表示，蘋果更加大了在Twitter上的廣告投放力度，並感謝廣告商們重返，不過馬斯克並沒有說明除了蘋果之外，還有哪些公司重新在Twitter上投放廣告。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

較早前，馬斯克訪問蘋果總部Apple Park，並與行政總裁庫克（Tim Cook）會面。是次消息，相信是當日會面的成果。會後馬斯克指出，庫克說蘋果從未計劃將Twitter從應用商店中下架。

【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%【見下頁

    點擊圖片放大
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自馬斯克買下Twitter後，引起廣告客戶對Twitter是否會改變打擊仇恨言論和假訊息政策的疑慮，不少大客戶撤下Twitter廣告。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

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記者：郭秀慧

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美股 廣告 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 庫克 廣告 Apple Twitter

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