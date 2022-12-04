【科技巨頭】 蘋果回歸了！ 馬斯克指蘋果恢復在Twitter投放廣告

社交媒體Twitter（美：TWTR）行政總裁馬斯克（Elon Musk）證實，蘋果公司（Apple，美：AAPL）已在Twitter恢復投放廣告，並強調蘋果是Twitter最大的廣告商，維持兩間公司之間的合作關係非常重要。馬斯克也在Twitter發文表示，蘋果更加大了在Twitter上的廣告投放力度，並感謝廣告商們重返，不過馬斯克並沒有說明除了蘋果之外，還有哪些公司重新在Twitter上投放廣告。

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較早前，馬斯克訪問蘋果總部Apple Park，並與行政總裁庫克（Tim Cook）會面。是次消息，相信是當日會面的成果。會後馬斯克指出，庫克說蘋果從未計劃將Twitter從應用商店中下架。

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自馬斯克買下Twitter後，引起廣告客戶對Twitter是否會改變打擊仇恨言論和假訊息政策的疑慮，不少大客戶撤下Twitter廣告。

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記者：郭秀慧