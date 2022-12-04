【蘋果 Apple】不再依賴富士康廠房 據報蘋果加快將生產綫遷出中國

據《華爾街日報》報道，蘋果公司（Apple，美：AAPL）正加快將生產綫遷出中國的計劃，以分散其產品的生產工作。

報道指，蘋果已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規劃把組裝移往印度和越南等國，並尋求減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。報道指出，促使蘋果近幾周做出相關決定的原因，是被稱為「iPhone城」的富士康鄭州廠於11月底爆發工人抗爭事件，迫使蘋果加快撤出行動。

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鄭州工廠有多達30萬名員工，據市場研究公司Counterpoint Research調查，約85%的iPhone Pro系列產品在此廠房製造。

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記者：郭秀慧