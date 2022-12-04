【退休投資】退休幾錢先夠？如何為退休金增值

近年，全球戰後嬰兒潮一代開始步入退休年齡，香港都不例外，每年有大批老友記退休，退休問題成為整個社會關注熱點。整代人都達到完全退休年齡還需要十多年的時間，接近退休年齡人士，應如何打算？

以美國為此，泛美退休研究中心（TCRS） 的一項新調查估計，嬰兒潮一代退休儲蓄的中位數總計為20.2萬美元（約157萬港元）。以65歲退休，80歲壽命為例，每年只能花費10.5萬港元，每月8,700元，但沒有計算突發開支，如醫療等，這筆錢絕不夠用。

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考慮到這一點，專家建議嬰兒潮一代，認真考慮以下3種行之有效的策略，以增加他們的退休金儲備，雖然是針對美國人，但香港人亦值得參考。

首先，延遲退休時間。事業維持更長時間，不僅能增加個人收入，令退休金上升，還能因延遲從退休投資中取出資金，從而使他們的投資繼續複合增長。

以20.2萬美元的投資組合為例。投資於每年回報率為5%的保守投資組合，而股票的歷史平均回報率為11.9%。這筆錢將在3年內增長到233,840美元。假設讀者遵循4%的提款規則（即每年只可從退休金中提取4%金錢），這將達到每年9,354美元，每年增加1,274美元。

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其次，退休後兼職工作是增加收入的另一方式。在美國，愈來愈多的公司正在鼓勵年長員工轉為兼職，而不是完全退休。兼職工作也不一定要特別高薪。按照目前7.25美元的聯邦最低工資每周工作 15 小時，美國嬰兒潮一敵，每年的稅前淨收入約為5,100美元。

當然，這看起來並不多，但應用4%規則，5,100美元的收入，等於為投資組合增加約13萬美元。

最後，想辦法降低退休後的開支。試着尋找可以削減的每月經常性開支，例如慣常飲Cafe的咖啡，可選飲較平價之選。

其他儲蓄機會包括在退休前還清抵押貸款或其他債務、淡季旅行、利用老年人折扣、比較購買保險或從兩輛車家庭改為一輛車。

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