【餓「新」嘗啖＠iM網】當香脆吉列豬扒遇極上刺身 誰是贏家

講起日式吉列專門店，當然要數首間引進正宗吉列豬扒的Tonkichi，那年頭，可是數一數二的人龍店。其位於銅鑼灣世貿中心的旗艦店前陣子休業裝修，有段時間沒有惠顧，最近得知以新形象重開，馬上和友人去嘗新。

新店頗有驚喜，揉合了日本傳統京都風格及現代化變奏，時尚又富禪意，利用海浪和日本禪沙設計，高貴中顯格調。更破天荒設有壽司吧，供應各式刺身、壽司及日式傳統料理，口目一新。

這晚除招牌吉列外，也吃了數道日式刺身料理，熱葷香脆，冷盤鮮甜，在冰與火的角逐中，食客才是大贏家，坐享其利。

第一道菜是「八寸」，八寸跟食材沒有任何關係，日本古代用來盛載前菜的木方盒大約八寸，因而得名，簡而言之，就是前菜拼盤，一般以季節性時蔬、五穀等素菜配搭海鮮為主。這晚的八寸計有：鱈魚白子、甜蝦京都湯葉、火炙帶子烏魚子、合桃小女子、甘栗煮。帶子與烏魚子原來是絕配，互相提升味覺層次，被日子人視為滋補名物的白子，滑漏可口，一盤精致的八寸，豐盛繽紛，揭開晚宴美好序幕。

▲ 精致八寸，豐盛吸引。

再來是岩手縣釜石生蠔，清新爽甜，蠔味濃郁，加柚子醋和辣蘿蔔蓉，更為鮮美。正當意猶未盡之際，刺身盛合登場，牡丹蝦、拖羅、金目鯛、深海池魚和赤貝結伴而上，件件口感肥美，嫩滑鮮甜，如此水準的極上刺身，竟然在吉列專門店吃到，不可不說是意外驚喜。就連DIY的海膽手卷，都好吸引，金箔、紫蘇、拖羅、海膽，由人客自己DIY捲製，喜歡甚麼形狀，由你自由創作，有得食又有得玩。海膽甘腴鮮美，拖羅滑嫩，油脂豐盈，有入口即溶的口感。

▲ 岩手縣釜石蠔，肥美爽甜。

▲ 刺身一人前，叫眾瞪大了眼。

▲ 海膽、赤身手卷，好食又好玩。

吃罷刺身，招牌吉列出場。眾所周知，這店以日式吉列豬扒最負盛名，我們叫了鹿兒島厚切豬扒之餘還叫了深海大蝦和廣島生蠔。

炸至完美的黃金色澤，單看賣相已令人垂涎欲滴，炸粉厚度適中，入口香脆酥化，豚肉鬆軟肉嫩，吃時蘸上自磨芝麻的混合秘醬，更覺惹味。大蝦爽囗彈牙，質素甚高，啖啖滿足。至於廣島蠔，亦非常出色，酥脆乾身，入口肉質鮮嫩多汁，味道天然馥郁。未了食興大發的友人再追加松露芥苿宮崎牛和原條豬柳伴蘿蔔醋汁，真的投降。招牌吉列配以椰菜絲和宮城上等大米，好食到唔知飽，就算譽為美味的吉列店，亦當之無愧。

▲ 松露芥苿宮崎牛。

▲ 新店時尚又富禪意。

▲ 招牌特上吉列盛合，必食之選。

▲ 原條豬柳伴蘿蔔醋汁

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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