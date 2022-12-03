【虛擬實境】蘋果加緊研發混合實境 頭戴裝置作業系統改名為「xrOS」

據外媒報道，蘋果公司（美：AAPL）正加緊研發混合實境 (MR) 頭戴裝置，其作業系統名稱，已由「realityOS」更改「xrOS」，或有意與Facebook競爭元宇宙的主導權。

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外媒報道指，XR為延展實境（extended reality）簡稱，為包括了擴增實境（AR）、混合實境（MR）、虛擬實境（VR）等的統稱。而蘋果計劃最快明年可推出頭戴裝置、專用的作業系統，以及相關第三方app。

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記者：何珊如