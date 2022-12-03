【大行報告】瑞士寶盛私銀鄧啟志：中國明確轉變疫情封控態度 料恒生指數年末升勢持續

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志發布有關中國股市分析，指因中國當局明確轉變對疫情封控的態度，料恒生指數年末升勢仍然持續。

鄧啟志表示，預計在憧憬重開的樂觀情緒和廣泛政策轉向下，港股將出現估值帶動的反彈，恒生指數首個阻力位可能在22,000點。

近日中國政府近期對變種病毒株Omicron的態度明顯轉變，並宣佈提高老年人疫苗接種的目標和計劃。另外，廣州多個地區宣佈大幅放寬限制措施，隨後北京等城市的封控也相繼放鬆。

鄧啟志預計，中國將進一步放寬限制措施，憧憬重開的樂觀情緒將支持港股在年末繼續反彈，並認為這主要是由估值驅動的反彈，並視12倍市盈率為第一個阻力位，較目前中國離岸股市10.2倍的市盈率高20%。

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不過，鄧啟志指，目前多數與疫情、房地產行業和互聯網監管相關的放寬措施都是供應側相關，而需求側仍然面對挑戰，因此預期企業需要花更多時間和努力改善盈利基本面。

鄧啟志表示，如果企業盈利只是適度改善，那麽恒生指數在今年年底或明年年初升幅接近20%時，將遇到更大阻力。

他建議投資者可考慮兩種策略：風險承受能力較高的投資者短期可考慮中國重開的受惠企業，而另一方面，已押注中國市場並正蒙受損失的投資者可乘著升勢，考慮在更高價位賣出股票以削減風險敞口。

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記者：何珊如