【能源供應】消息人士透露OPEC+偏堅持目前政策 不排除進一步減產

兩名OPEC+消息人士於周五（2日）透露，在周日的OPEC+會議，或會堅持目前的石油產量目標，惟鑑於對石油價格的擔憂，進一步減產並非完全不可能。

因油價及經濟前景走弱，OPEC+在10月同意在11月到2023年底，將其產量目標削減 200 萬桶/日，約佔世界需求的 2%。

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原定於周日（12月4日）在維也納舉行的OPEC+會議改為虛擬會議，將於周日香港時間晚上7時舉行。

科威特石油公司CEO Sheikh Nawaf Saud al-Sabah 周五曾表示，石油市場在當前水平上似乎供應充足，客戶沒有額外的需求。

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記者：何珊如