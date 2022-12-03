【美股焦點】收購米高梅電影公司關鍵人物 亞馬遜媒體主管宣布明年初退休

電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）首席媒體執行官（Jeff Blackburn）宣布，計劃於 2023年初退休，其監督業務包括Prime Video、亞馬遜工作室、音樂、Audible、遊戲以及Twitch。

Blackburn於1998 年加入亞馬遜，在2021 年2月短暫離開亞馬遜，然後於2021年5 月再次回歸。

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Blackburn表示，「我決定以不同的方式度過 2023 年，給家人更多時間，我強烈認為這對我來說是正確的決定」。

亞馬遜回應，在過去一年半的時間裡，Blackburn為影集《魔戒》等節目的成功背後的關鍵人物，也是今年收購米高梅電影公司的關鍵人物。

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記者：何珊如