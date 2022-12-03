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【美國就業】美國公布11月非農報告 就業新增人數超預期引加息擔憂

環球政經 17:47 2022/12/03

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美國公布11月非農就業報告，就業新增人數超出預期，反映美國就業市場強勁，市場擔憂聯儲局或恐在更長的一段時間內維持緊縮政策。

最新數據顯示，美國11月非農就業人數新增26.3萬人，高於市場預期的20.0萬人，修正後前值為28.4萬人。

同場加映：【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

另外，失業率則維持在 3.7%，與預期及前值相符，接近50年來低點。而美國11月時薪月增0.6%，高於市場預期0.3%，修正後前值為0.5%。

匯豐資產管理公司宏觀和投資策略師Hussain Mehdi表示，「就業市場數據強勁的好消息對市場來說就是壞消息，再加上美國整體經濟仍展韌性以及頑強的核心通脹。外界認為Fed或在明年1至2月暫停升息的猜測是沒有道理的。」

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記者：何珊如

 

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