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【美國加息】美國前財長薩默斯： Fed需要進行更多次加息 美國經濟或現雪崩式下滑

環球政經 16:34 2022/12/03

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美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）周五 (2 日) 表示，要回到聯儲局2%的通脹目標，還有很長一段路要走，可能需要進行更多次的加息，並指美國經濟或在未來出現雪崩式下滑。

美國日前公布11月平均時薪月增0.6%，漲幅為1月以來最高，薩默斯認為，衡量核心潛在通脹的最佳單一指標為薪金，在數據下，通脹會比人們預期的還要更久一些。薩默斯表示，可以將 6% 納入終點利率的猜測，因為5%不是最好的猜測。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

提及房地產市場，薩默斯指出，當房價開始下跌，市場便有大量賣家出售物業，屆時會看到信貸枯竭，繼而在爆發還款問題。

他補充，「一旦陷入負面局勢，就會出現雪崩式的狀況。我認為我們確實面臨在某個時刻發生這種情況的風險，我不知道它什麼時候會到來，但一旦發生，我認為影響將會是強而有力的。」

同場加映：瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股，詳情請看【下一頁

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記者：何珊如

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