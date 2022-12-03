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美漢捲命案坐25年冤獄獲賠1.4億 獄中完成碩士學位

環球社會熱點 15:38 2022/12/03

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美國一名男子90年代捲入一宗凶殺案，被指控於紐約地鐵殺害一名遊客並罪成入獄。男子在獄中完成了碩士學位並坐冤獄超過25年後，才成功證明自己清白，最終獲政府賠償1,760萬美元（約1.37億港元）。

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紐約市90年代的街頭暴力問題嚴重，1990年更錄得超過2,200宗殺人案。

事發於該年9月，22歲猶他州遊客沃特金斯（Brian Watkins）的母親在地鐵月台遭到一群人搶劫，沃特金斯試圖保護母親時遭劫匪刺死。

當年僅18歲、於哥倫比亞出生的男子因卡皮耶（Johnny Hincapie）在案發時，與另一名年輕男子與兩名女孩在樓上，根本不知道樓下月台發生了命案。

因卡皮耶翌日被警方拘捕，他本身沒有犯罪紀錄，但遭到警員逼供下認罪。他其後被判終身監禁，入獄服刑滿25年才可假釋。

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他在獄中繼續接受教育，並成為模範囚犯，一共獲得普通教育發展證書、副學士、學士和碩士學位。他最終服刑25年3個月8日後，才成功證明自己清白，獲當局撤銷定罪並於2015年出獄。

因卡皮耶於曼哈頓聯邦地方法院提出民權訴訟，指控當局錯誤定罪使其坐多年冤獄。政府其後與其達成和解協議，向因卡皮耶賠償1,760萬美元。

因卡皮耶目前已經結婚並育有兩名孩子，與家人居住在佛羅里達州。

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責任編輯：鄭錦玲

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