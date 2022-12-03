【電動車】Tesla美國領先地位差距縮細 福特獲全美電動車銷量第二

福特汽車（美：F）周五 (2日) 聲稱，已提前實現CEO Jim Farley的目標，已成為美國排行第二的電動車製造商。

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福特引述第三方數據，其電動汽車市占率 截至 11 月達7.4%，銷量達53,752 輛，高於去年同期的 5.7%，以微弱優勢領先現代及Kia，而排名第一的Tesla（美：TSLA）則尚未公佈國內業績。

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記者：何珊如