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【能源供應】歐盟設每桶60美元俄油價格上限 分析師及部分國家憂俄國或輕鬆應對

環球政經 16:34 2022/12/03

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歐盟執委會周五 (2 日) 已通過俄油價格上限措施，並要求歐盟27個成員國，對俄油價格上限訂在每桶60美元的價格，且通過調整機制，將價格上限保持在低於市價5%水平，以制裁俄羅斯入侵烏克蘭。其後七大工業國（G7）成員國及澳洲均表示願意配合，惟有分析師表示，每桶60美元的上限價格，對俄國影響不大。

有關制裁禁令將在12月5日正式生效，有望將俄油產量於2023年初，每日減產50萬至 100 萬桶。

【同場加映】【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

歐盟期望通過俄油價格上限，可削減俄羅斯石利用，從而減少其入侵烏克蘭的戰爭資金。同時，亦希望能大幅減少俄油出口，避免國際油價飆升。

 

惟有國家及分析師認為，上限設在每桶60影響有限，因此舉將令俄羅斯在石油的損失收入，反映並轉移在國際油價上，不利於西方消費者。愛沙尼亞亦認為，上限價格設為每桶30至40 美元，才能有效損害俄羅斯的石油收益。

同場加映：瑞銀料內地明年次季通關 另看好5隻受惠股，詳情請看【下一頁

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記者：何珊如

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制裁 七大工業國集團 戰爭 能源供應 石油 烏克蘭 愛沙尼亞 歐盟 俄羅斯

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