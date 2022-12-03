G7澳洲通過俄油價格上限每桶60美元 波蘭表態支持

七國集團（G7）與澳洲宣布，通過將俄羅斯石油上限定為每桶60美元，並最快於下周一（5日）實施。早前反對最強烈的波蘭，也轉軚同意歐盟將價格上限定於每桶60美元。

歐盟暫定海運俄油價格上限 每桶60美元 另設機制限價 【下一頁】

G7與澳洲發表聯合聲明，指俄油價格上限將於下周一或之後不久生效。他們更表示會考慮採取進一步行動，確保價格上限機制的有效性，但沒有提及會採取的具體行動。

聲明中提到，G7實施價格上限是為防止俄羅斯透過入侵烏克蘭的戰爭中獲益。

G7强調價格上限機制旨在支持全球能源市場穩定，並最大限度減少戰爭的負面經濟溢出效應，特別是對中低收入國家的影響。

波蘭早前拒絕歐盟提出的60美元價格上限，並要求加入條款，確保將油價上限保持在市場價格以下至少5%。

歐盟未就俄油價格上限達成共識 美國敦促謹慎定價 【下一頁】

歐盟同意上述條款後，波蘭周五（2日）態度軟化並支持將俄羅斯石油上限定為每桶60美元。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）表示，很高興歐盟的價格上限較原來的提議降低數美元。她更表示價格上限每降低1美元，俄羅斯就會損失20億美元（約156億港元）的收入。

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責任編輯：鄭錦玲