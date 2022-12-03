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【投行雲集】紐約市政府急聘「滅鼠沙皇」　應徵者要嗜血、有壞蛋氣質　年薪可達呢粒數

Hot Talk 13:54 2022/12/03

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投行總部雲集的紐約鼠患嚴重，紐約市政府官員本周宣布，正招聘一位專門的「滅鼠沙皇（rat czar）」，以領導根除鼠患。據職位描述，應徵者需要有「一般壞蛋氣質（general aura of badassery）」。

紐約市負責營運的副市長辦公室發布此招聘訊息。職位的正式名稱是全市滅鼠主任（Citywide Director of Rodent Mitigation），該職位向副市長報告。據招聘訊息，「全市滅鼠主任是全天候的工作，需要耐力和技巧，理想的應徵者積極性很高，而且有點嗜血，決心從各種角度看待所有的解決方案，包括提高運營效率、數據收集、技術創新、垃圾管理和大規模屠殺」，亦要求應徵者夠膽。

該工作的其他資格包括：屬紐約市居民，至少有學士學位，過去有政府、城市規劃或項目管理的經驗，熟練掌握Word、Excel、PowerPoint，以及「英勇的態度、狡猾的幽默和一般的壞蛋氣質」。年薪介乎12萬至17萬美元（93.48萬至132.43萬港元）。

相關文章：

【生活水平】新加坡及紐約位列全球生活成本最高城市　香港排第幾？（附排名）

【投行花紅】摩通、美銀等多間華爾街大行據報擬削投行員工花紅　減幅最多3成

編輯：胡學能

 

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