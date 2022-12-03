【美國經濟】穆迪：美國正步向「金髮女孩經濟」狀態

穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）接受 CNBC 訪問時認為，美國經濟正步向「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）狀態。

美國公布11月非農就業人口26.3萬人，較預期20萬人為高，失業率維持3.7%，勞工平均時薪年增5.1%。外界質疑聯儲局迄今大手加息至3.75厘，對就業市場影響不大。

贊迪表示，最大的失望是強勁的工資增長數字，指自今年初以來一直處於5%的水平，認為這需要降下來。不過，他認為聯儲局主席鮑威爾應不會對周五公布的經濟數據過於不安。

「通脹前景雖然充其量是非常不確定的，但其前進的道路與「金髮女孩經濟」（Goldilocks）情境是一致的。」

SMBC：美國工資增幅超過生產力

SMBC Nikko Securities首席美國經濟師Joseph LaVorgna表示，11月就業數據引證鮑威爾早前發言時所憂慮的事情確實出現，勞動力持續緊縮下，工資增長幅度超過生產力。LaVorgna指，要恢復勞動力供需，貨幣政策須變得更加嚴格，並在較長時間內保持不變。

「金髮女孩經濟」是財經術語，指的是「經濟溫和成長，低通膨、低利率」環境。此詞用來形容不太熱、亦不太冷、恰到好處的市場經濟，在此情況下既沒有出現過度的通脹，也沒出現大量失業人口。1990年代美國的經濟、1985至1990年間的日本經濟，以及2003年至2007年的中國經濟，都呈現出高增長低通脹組合，被指稱得上典型的金髮女孩經濟。

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編輯：胡學能