斯諾登宣誓成為俄羅斯公民 對不能引渡回美感高興

美國中央情報局（CIA）前僱員斯諾登因揭露美國政府的監聽計劃，9年前流亡至俄羅斯。斯諾登的代表律師透露，斯諾登已經宣誓成為俄羅斯公民，並對自己不可能引渡回美國感到高興。

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俄羅斯總統普京 （Vladimir Putin）9月簽署命令，宣布向現年39歲的斯諾登（Edward Snowden）授予公民身份。

斯諾登的代表律師Anatoly Kucherena周五（2日）表示，斯諾登已完成宣誓成為俄羅斯公民，並收到他的俄羅斯護照。

Kucherena透露斯諾登感到高興，並感謝俄羅斯聯邦政府授予他公民身份，使他正式成為俄羅斯公民。而且最重要的是根據俄羅斯憲法，當局不可能將公民交給外國，因此斯諾登不會被引渡回美國。

俄羅斯法律要求公民承諾遵守憲法、公民權利和自由；為國家和社會利益履行公民義務；保護俄羅斯聯邦自由和獨立；忠於俄羅斯；尊重俄羅斯文化、歷史和傳統。

斯諾登的妻子Lindsay Mills據報也正在申請俄羅斯公民身份，兩夫婦及其兩名在俄羅斯出生的兒子正於該國一個秘密地點居住。

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斯諾登9月曾表示自己已和父母分離多年，與妻子都不想和兒子分開，因此希望外界尊重他們一家的私隱。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，美方得悉斯諾登已最終確定其俄羅斯公民身份的報道，倘消息屬實，拜登政府也不會感到驚訝。

他指斯諾登長期表示效忠俄羅斯，成為公民這一步只會將這件事正式化。

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責任編輯：鄭錦玲