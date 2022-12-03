▲ 【油價上限】歐盟同意對俄羅斯海運原油設於每桶60美元價格上限 最快下周生效

七國集團（G7）國家和澳洲表示，歐盟已同意對俄羅斯海運原油設定每桶60美元的價格上限，價格上限將於12月5日或此後不久生效。該價格上限較此前外電引述消息指歐盟與G7商討65至70美元區間價格限制更低。

價格上限是G7的想法，旨在減少俄羅斯出售石油的收入，同時防止歐盟對俄羅斯原油的禁運於12月5日生效後全球油價飆升。

油價上限將保持低於市價至少5%

波蘭在歐盟談判中推動將上限降到盡可能低的水平，以擠壓俄羅斯的收入，並限制莫斯科為其在烏克蘭的戰爭提供資金的能力。波蘭駐歐盟大使Andrzej Sados表示，波蘭支持歐盟的協議，當中包括一個將油價上限保持在低於市場價格至少5%的機制。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，價格上限將大大減少俄羅斯的收入，且有助於穩定全球能源價格，使世界各地的新興經濟體受益。她補充指，該上限將隨着時間推移而調整，以應對市場發展。

七國集團的價格上限將允許非歐盟國家繼續進口海運俄羅斯原油，但它將禁止航運、保險和再保險公司在全球範圍內處理俄羅斯原油貨物，除非其銷售價格低於價格上限。由於最重要的航運和保險公司都在G7國家，價格上限將使莫斯科很難以更高的價格出售其石油。

俄羅斯Urals原油在周五的交易價格約為每桶67美元。

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編輯：胡學能