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【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種

環球社會熱點 11:11 2022/12/03

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多國已逐漸放寬防疫限制，世界衛生組織（WHO）預計全球約9成人已對新冠肺炎病毒有抵抗力，不過世衛總幹事譚德塞警告目前仍未脫離疫情危急階段，憂慮各國如放鬆警惕仍有機會出現新變種。

【新冠疫苗】二價版更有效防Omircon 18至49歲保護力更好 【下一頁】

譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（2日）表示，全球目前最少有9成人口因曾經染疫或接種新冠疫苗，對新冠病毒都具有一定程度的免疫力。

他形容全球目前已接近新冠疫情緊急階段終結的階段，但檢測、病毒測序和疫苗接種等方面的差距，仍可能會使新變種出現並引發大量患者死亡。

Omicron新變種已席捲全球一年，譚德塞透露目前有超過500個高度可傳播的Omicron亞變種正在傳播，人們對這些變種的免疫力也會減弱。

專家憂美國冬季恐受「三重流行病」夾撃 加州醫院加設帳篷診治 【下一頁】

另外，各國累計向世衛上報近6.4億宗確診個案，其中660萬人死亡。不過世衛估計上述數字為嚴重低估，未能反映真實死亡情況。

譚德塞更指疫情持續3年，目前已有大量預防和治療新冠疫情的工具，但上周仍錄得超過8,500人死於新冠肺炎，形容情況不能接受。

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責任編輯：鄭錦玲

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