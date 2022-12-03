【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種

多國已逐漸放寬防疫限制，世界衛生組織（WHO）預計全球約9成人已對新冠肺炎病毒有抵抗力，不過世衛總幹事譚德塞警告目前仍未脫離疫情危急階段，憂慮各國如放鬆警惕仍有機會出現新變種。

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譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（2日）表示，全球目前最少有9成人口因曾經染疫或接種新冠疫苗，對新冠病毒都具有一定程度的免疫力。

他形容全球目前已接近新冠疫情緊急階段終結的階段，但檢測、病毒測序和疫苗接種等方面的差距，仍可能會使新變種出現並引發大量患者死亡。

Omicron新變種已席捲全球一年，譚德塞透露目前有超過500個高度可傳播的Omicron亞變種正在傳播，人們對這些變種的免疫力也會減弱。

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另外，各國累計向世衛上報近6.4億宗確診個案，其中660萬人死亡。不過世衛估計上述數字為嚴重低估，未能反映真實死亡情況。

譚德塞更指疫情持續3年，目前已有大量預防和治療新冠疫情的工具，但上周仍錄得超過8,500人死於新冠肺炎，形容情況不能接受。

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責任編輯：鄭錦玲