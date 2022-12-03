【加密貨幣】無懼幣市寒冬 邁阿密市長續以比特幣支薪

美國邁阿密市長Francis Suarez近日表示，盡管市場持續波動，他仍然以比特幣支付薪水。「我剛買了一些。」他在一次新聞發布會上說。

Francis Suarez在一年多前表示，他將成為第一位接受比特幣出糧的美國政治人物，他宣布計劃時，比特幣正處於歷史高位。自此之後，比特幣已下跌約76%，但他指出，市長薪水並不是他唯一的收入來源，因為他還有律師和私募股權公司的工作。

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Francis Suarez一直是將邁阿密定位為科技、金融和加密貨幣中心，他經常將這座城市稱為「資本之都」。這種受到了一些人的批評，他們指這令樓價不斷上漲，而其他人則指出加密資產價格的波動，對邁阿密非好事。

他在最近一次會議上表達了，樂觀的態度，他告訴與會者，在FTX崩潰之後，是時候抓緊時機，並進行創新了。

他在CTH集團和邁阿密市政府共同主辦的MiamiWeb3峰會上說，「Web3 和加密貨幣將繼續存在」，獲得了全場掌聲。 「我們必須記住這項技術是仍是十分新。並不是每一次迭代都會成功。並不是每家公司都會成功。」

他同時呼籲積極監管，保護人們免受不良計劃的侵害，但又不損害行業的發展。

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Suarez指，「如果今年冬天，各界領袖齊心協力，幫助立法者找到正確的監管模式，以確保這項技術能夠幫助人們，提高民主化投資和創造財富的機會，並且不會傷害行業，並剝奪參與者的努力。」並呼籲採取合作的監管方式。

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