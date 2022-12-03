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【加密貨幣】涉足行業更進一步 富達開始為客戶提供比特幣交易

環球政經 06:17 2022/12/03

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全球最大的金融服務提供商之一的​​富達投資，已正式開始為零售客戶提供比特幣交易服務。在11月頭，富達公布了等待名單，特選客戶即將可以交易比特幣。根據加密貨幣媒體The Block報道，某些等待名單上的用戶最近收到了一封電子郵件，表示等待已經結束（The wait is over.），表示他們開始可以在富達的平台上交易比特幣。

富達已在加密貨幣行業活躍了一段時間，根據公司網站，她於2014年開始挖掘比特幣。此外，她於去年12月在加拿大推出了比特幣現貨ETF Fidelity Advantage Bitcoin ETF（FBTC），於多倫多交易所上市。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

這些動作飽受爭議，例如她提供服務，允許美國人將401K計劃（類似香港強積金）的資金，投資在比特幣，因而成為美國參議員（如Elizabeth Warren及Richard Durbin等）審查的對象。

同樣的批評最近再次浮出水面，來自同一批參議員，他們在最新一封信中表示，「富達投資選擇超越傳統金融，涉足高度不穩定和風險愈來愈大的加密資產市場。」

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盡管受到不少警告，隨着傳統金融界對加密貨幣的興趣持續增長，富達似乎不甘後人。鑑於最近交易所FTX破產，令外界對行業的關注提高，在此敏感時刻，富達仍開放比特幣交易，是對行業投下信心一票。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 財務自由 經濟 ETF 比特幣 美國 金融 行業 多倫多

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