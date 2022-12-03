【加密貨幣】政府加強監管 Kraken因容許伊朗人開戶 遭罰數十萬美元

美國的加密貨幣交易所Kraken，同意支付美國財政部超過36萬美元，作為與違反對伊朗制裁有關的「解決其潛在民事責任」協議的一部分。

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布，與Kraken就「明顯違反對伊朗的製裁」達成和解。在公告中，OFAC表示，Kraken已同意支付超過36萬美元，作為與違反美國對伊朗制裁有關的「解決其潛在民事責任」協議的一部分。這家總部位於美國的加密貨幣交易所，還將投資10萬美元，用於制裁合規監管。

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OFAC 表示，「由於 Kraken 未能及時實施適當的地理定位工具，包括IP地址欄截系統等，Kraken容許伊朗人在平台開戶，交易加密貨幣。

在聲明中，Kraken的CLO Marco Santori表示，該交易所「自願自我報告，並迅速糾正其行為」，「甚至在達成這項協議之前，Kraken已經採取了一系列措施，來加強我們的合規情況。這包括進一步加強監管系統、擴大合規團隊以及加強培訓和問責制。」

1979年以來，美國一直對伊朗實施制裁，禁止向該國的企業和個人出口商品或服務。然而，據稱，自2019年以來，Kraken一直違反制裁措施，允許據報導超過1,500名在伊朗居住的個人在Kraken擁有帳戶。

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根據紐約時報7月的一份報告，當時的CEO Jesse Powell （他在 9 月宣布辭職） ，曾表明他會考慮無視法律，如果為Kraken帶來的利益，超過任何潛在的財務或法律處罰。據報導，該加密貨幣交易所還允許敘利亞和古巴，這些受美國制裁的國家的個人使用加密貨幣。

去年 9 月，美國商品期貨交易委員會，命令Kraken支付超過100萬美元的民事罰款，原因是Kraken在2020年6月至2021年7月期間，向不符合條件的美國客戶提供數字資產保證金零售商品交易，涉嫌違反商品交易法。Kraken 即將上任的CEO Dave Ripley在9月表示，他認為沒有理由在美國證券交易委員會註冊。

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