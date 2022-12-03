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【科學新知】章魚/墨魚/八爪魚智慧超預期 能通過人類認知能力測試

環球政經 06:00 2022/12/03

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最近，劍橋大學行為生態學家Alexandra Schnell領導的研究小組，發表對頭足類動物（即章魚/墨魚/八爪魚等海洋生物）智能的最新研究，指出人類不要低估海洋動物智慧。

科學家對墨魚進行了新版本的棉花糖測試，結果表明它們比之前了解的更聰明。研究人員說，它們的學習和適應能力，令它們在海洋世界中保持優勢，免被捕獵者吃掉。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

棉花糖測試或史丹福棉花糖實驗，相信不少人都聽說過。一個小孩被放在有棉花糖的房間裡。研究人員告訴他們，如果在15分鐘內不吃棉花糖，他們將得到第二粒棉花糖，並可以同時吃掉兩粒棉花糖。

這種延遲滿足，為更好將來的能力，反映出規劃未來等人類認知能力。最初研究目的，是了解人類認知如何發展？例如在甚麼年齡？才發展能夠自制能力，可以延遲滿足，為將來打算。

因為實驗非常簡單，所以可以調整後，針對動物進行類似研究。當然，你不能告訴動物，如果它們願意等待，將會得到獎勵，但你可以訓練它們，令它們明白，如果它們不立即吃掉面前的食物，將會得到更好的食物。

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墨魚也通過了的棉花糖測試。科學家表明，普通墨魚（Sepia officinalis） 可以在早上忍耐不吃蟹肉，因為它們知道晚餐是更喜歡的蝦。這顯示墨魚如人類一樣，有自我控制能力，但功能尚未清楚。

在鸚鵡、靈長類動物和烏鴉等物種中，延遲滿足與工具使用（因為它需要提前計劃）、食物儲藏和社交能力（因為親社會行為，例如確保每個個體有食物，有利於社會物種）。

據目前知識，墨魚不使用工具或儲存食物，也不是特別社交。研究人員認為，這種延遲滿足的能力，可能與墨魚覓食的方式有關。Schnell指，「墨魚大部分時間都在偽裝、坐著和等待，偶爾會短暫覓食，它們在覓食時會打破偽裝，因此它們會暴露在捕食者面前。我們推測延遲滿足可能是由此進化而來的副產品，因此墨魚可以通過等待選擇更好的質量來食物。」這說明了，不同的物種、不同的生活方式，如何導致相似的行為和能力。

該團隊指出，未來的研究應該嘗試確定，墨魚是否真的有能力規劃未來。

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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撰文 : 龍瑞成

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