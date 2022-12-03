【英國民生】通脹禽流感夾擊 英國面臨雞蛋短缺

英國面臨雞蛋短缺，各個超市最近均推行購買限制，例如在Tesco及Lidl一次最多只能買三盒，在Asda及Morrisons只能購買兩盒等。

短缺主要因通脹及禽流感原因造成，環境食物及鄉郊事務部（DEFRA）指，目前的短缺背後有許多因素，「我們理解去年飼料和能源成本上漲，以及禽流感爆發，令農民的利益受損，我們正在與行業合作，密切監控雞蛋市場。」

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

俄烏戰爭造成的通脹，是雞肉和雞蛋短缺的原因之一，因為俄羅斯和烏克蘭都是小麥生產大國，小麥是雞飼料的主要成分。飼料價格高企，令養雞成本大漲，雞蛋產量難免受到波及。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，英國爆發禽流感疫情，為有記錄以來最嚴重，自10月以來，大約有230萬隻烏類死亡或被撲殺，雖然未開始大規模撲殺雞隻，但產蛋量已受影響。DEFRA下令，從周一（11月28日）開始，所有飼養的鳥類和家禽都必須留在室內，以應對流感。這是為了讓野鳥不會接觸到家禽，如果一隻雞檢測呈陽性，整個雞群都會被人道毁滅。

政府試圖向公眾派定心丸，表示問題可以盡快解決。環境大臣高翠玲（Therese Coffey）表示，「英國仍有近4,000萬隻下蛋母雞，相信可以在短期內度過供應問題。」

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機