【美國經濟】《沽注一擲》對冲基金經理Michael Burry：美國將陷多年衰退

《沽注一擲》電影原型，於金融海嘯大賺的對冲基金經理Michael Burry斷言，美國經濟將不可避免地，面臨嚴重衰退，情況比大多數專家估計的嚴重。他補充，政策制定者無力來阻止迫在眉睫的經濟衰退。

Michael Burry早前在Twitter寫道，「甚麼策略能讓我們擺脫這場真正的衰退？甚麼力量會拯救我們？沒有。因此，我們會看到一場持續多年的衰退（Extended Multi-year Recession）。誰在預測這個？沒有。」

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Michael Burry發出警告之際，聯儲局仍然不斷加息，主席鮑威爾（Jerome Powell）最近在布魯金斯學會（Brookings Institution）演說時指，通脹仍然太高，可見將來，聯儲局仍然會繼續加息。

Burry在去年曾多次警告，美國股市正處於一場大崩盤之中。上月上旬，他隱晦地透露，再次押注美國經濟的某些部分。但沒有點明做空哪些資產，值得留意的是，他的帖文是FTX破產的時期發布。

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在另一條推文中，Michael Burry斷言，隨着投資者逃離波動的加密貨幣，黃金將重新確立其作為財富儲存首選的地位。

在9月，他預測，由於央行持續加息，市場狀況最終可能會比2008年更差。

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