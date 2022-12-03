【科技巨頭】望收取30% NFT轉移費用 蘋果禁止Coinbase手機App更新

Apple（AAPL）在iOS上，阻止了Coinbase（COIN）錢包的更新。Coinbase在Twitter指，iOS用戶將無法再從iPhone的錢包發送 NFT。「蘋果已經阻止了他們的手機App更新布，直到他們刪除NFT發送功能。因為蘋果希望發送NFT時，需要通過他們的應用程序內支付購買系統，這樣他們就可以收取30%的燃料費（Gas Fee）。

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此外，Coinbase提到，對於任何了解NFT或區塊鏈如何運作的人來說，Apple的要求是不可能的。Apple的應用程式內購買系統不支援加密貨幣，與區塊鏈不能共通，因此即使Coinbase有意合作，在技術上亦不可行。

Coinbase將之比喻為，Apple試圖從通過互聯網中，收發的每封電郵中收取費用。蘋果此舉令Coinbase手機App用戶造成不便，他們若要在手機錢包中轉移NFT，將較以往麻煩。

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Coinbase指責蘋果，「簡而言之，蘋果推出了新政策，以犧牲消費者對NFT的投資，和整個加密生態系統的開發者創新為代價，來保護他們的利潤。」

蘋果已不是第一次遭到類似指責，早前Epic Games亦因App Store購買產品的分成問題，與蘋果對薄公堂，最後10項指控中，蘋果有9項勝訴。

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