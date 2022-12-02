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【希瑪眼科】希瑪眼科引入策略投資者　折讓近5%配售逾3000萬股

股市 23:16 2022/12/02

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近期市況氣氛轉好，開始再有企業集資，希瑪眼科 （03309） 公布，以每股3.87元配售近3006萬股予Ginkgo Capital Global Fund SPC，配售價較今日收市價4.07元折讓4.91%。公司指集資所得的1.16億元，將用於擴展大灣區眼科服務網絡，及於合適機會出現時為併購提供資金。

公司指今次配售股份予Ginkgo Capital Global Fund I SP，為Ginkgo Capital Global Fund SPC投資組合，該公司由策略投資者全權擁有，而該策略投資者為一位天使投資者及企業家，於內地醫療及電信行業具豐富經驗，於2022年福布斯中國內地富豪榜排名29名。目前為中源協和細胞基因工程（滬：600645.SH）的董事長，亦為杭州海康威視數字（滬：002415.SZ）的聯合創始人。

集團指認購股份佔該公司經擴大後股份約2.37%，擬將認購事項所得款項約1.16億元淨額，用於擴展其於中國大灣區的眼科服務網絡，於合適機會出現時為併購提供資金，及撥充集團一般營運資金。

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編輯：葉志偉

 

港股 配售 希瑪眼科（03309）

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