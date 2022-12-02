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【iM定存攻略】大行推半年5厘港元定期

理財智慧 22:38 2022/12/02

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踏入12月，有大行突然推出半年5厘的港元定期優惠。恒生銀行本周推出特選客戶半年5厘的港元定期優惠（起存額1萬元），需透過恒生個人e-Banking或恒生Mobile App，以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款。

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而1年期方面則與上周相若，以建行亞洲（貴賓理財客戶）、富邦及大新銀行為冠，皆報12個月5.1厘，起存額皆為100萬元。而創興（起存額5,000元）及華僑永亨（起存額20萬元）同為5.0厘、中信、交銀則有4.8厘。

3個月新資金短存方面，建行亞洲報5厘（起存額100萬元、貴賓理財客戶），與12個月僅差0.1厘，為眾行之冠。恒生銀行亦有3個月4.8厘、創興加至4.75厘（起存額5,000元）、富邦及交銀、皆報4.6厘（起存額100萬）。

其他部分銀行定期：

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本文節錄至789期（2022年12月03日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳

 

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港元 銀行 華僑永亨銀行 富邦銀行 定期存款 建行亞洲

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