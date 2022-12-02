【內房危機】 融創發盈警 料上年度虧損達383億人幣 預計今年底公布業績

融創中國（01918）早前已發盈警，預告業績盈轉虧。到周五（2日）融創再發盈警補充公告，預料截至2021年12月31日止年度虧損將達到約383億元（人民幣，下同），核心淨虧損約253億元，剔除減值影響後的核心經營利潤約120億元。公司仍繼續停牌。

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由於融創陷入債務違約，至今仍未刊發2021年度全年業績，並自4月1日起已停牌。而在停牌前，公司發公布指，預計純利按年下跌85%及核心淨利潤下跌50%。而融創2020年度純利為356.4億元，核心淨利潤約302.6億元。

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集團早前於盈警通告中提到，自今年3月起新冠疫情反覆爆發，房地產銷售市場快速下行，公司經營環境發生較大變化，導致就發展中物業及持作出售的竣工物業進一步作出減值撥備；公司對應收款項及對外擔保預期信貸虧損進一步作出撥備；及公司就文旅城建設及運營業務板塊的商譽及相關長期資產作出減值撥備等。融創預計，於12月8日將公布去年度業績。

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記者：郭秀慧