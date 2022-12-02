【新股IPO】業聚醫療傳已成功闖關 上半年利潤增23.6%至1360萬美元

動脈及血管手術介入醫療器械製造商業聚醫療傳已成功闖關，公司早於去年首次遞交上市申請，惟兩次申請終告失效，並於今年11月捲土重來，並已聘任建銀國際、法巴、中金和建銀國際為聯席保薦人。

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業聚醫療總部位於香港科學園，預計集資額將作研發品開發及商業化；為荷蘭及中國新生產基地建設；擴充在研產品、銷售網絡及醫院覆蓋範圍。根據其初步招股文件顯示，今年上半年收益增20.2%至6890萬美元；純利增1.42倍至803.7萬美元；經調整利潤增23.6%至1360萬美元。

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若以地區劃分，上半年歐洲、中東及非洲地區收入按年少7.5%至1656.7萬美元；日本收入按年增16.2%至1713.4萬美元；亞太地區收入按年增8.8%至1481.9萬美元；內地收入按年增91.9%至1331.9萬美元；美國收入按年增69.8%至701.2萬美元。

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記者：張以正