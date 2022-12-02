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【裁員潮】 裁員潮停不了 滙豐擬全球裁員至少200名高級營運經理

股樓投資 21:17 2022/12/02

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近日金融業頻頻傳出裁員消息。有外媒引述2名知情人士指出，總部在倫敦的滙豐銀行（00005）計劃在全球2,000名高級營運經理（COO）中裁減15%人手，即至少涉及200名，將涉及多個業務部門和地區，以精簡管理層及降低成本。滙豐股價周五（2日）一度低見46.7元，最多跌1.3%，收報46.9元，跌0.8%。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

報道指，受累全球經濟前景黯淡，對企業、消費者及投資銀行收入造成壓力，而滙豐已展開裁員，加入其他銀行同業的行列。消息人士又指，即將上任的財務總監艾橋智（Georges Elhedery）將參與是次裁員行動。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）周四（1日）已表明，明年將額外削減17億美元的成本，儘管面對通脹壓力，仍努力實現成本升幅不超過2%的總體目標。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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記者：郭秀慧

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港股 投資銀行 滙豐控股（00005） 裁員 通脹

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