【裁員潮】 裁員潮停不了 滙豐擬全球裁員至少200名高級營運經理

近日金融業頻頻傳出裁員消息。有外媒引述2名知情人士指出，總部在倫敦的滙豐銀行（00005）計劃在全球2,000名高級營運經理（COO）中裁減15%人手，即至少涉及200名，將涉及多個業務部門和地區，以精簡管理層及降低成本。滙豐股價周五（2日）一度低見46.7元，最多跌1.3%，收報46.9元，跌0.8%。

同場加映﹕【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

報道指，受累全球經濟前景黯淡，對企業、消費者及投資銀行收入造成壓力，而滙豐已展開裁員，加入其他銀行同業的行列。消息人士又指，即將上任的財務總監艾橋智（Georges Elhedery）將參與是次裁員行動。滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）周四（1日）已表明，明年將額外削減17億美元的成本，儘管面對通脹壓力，仍努力實現成本升幅不超過2%的總體目標。

【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映﹕【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧