【券商點睇】理想汽車11月銷量超預期 料12月銷量有望達2萬輛

理想汽車（ 02015）日前公布其11月新車交付量，中信證券指公司11月實現銷量1.5萬輛，超越市場悲觀預期，銷量增長提振投資者信心。該行又預計公司12月銷量有望挑戰2萬輛，L8車型銷量佔比提升，分別調整2022至2023年銷量預測至13.5萬輛及30萬輛。理想汽車周五（2日）收市報 81.1元，升幅1.6%。



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該行表示維持理想汽車「買入」評級，對其保持樂觀態度，認為隨著未來中國智能汽車滲透率的提高，公司憑藉在EREV（增程電動技術）、BEV（純電動技術）、自動駕駛、以及智能座艙領域中的領先優勢，有望在環境中持續受益。

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該行亦指，理想在中高端SUV市場地位持續加固，預計2023年份額將持續提升，又認為若未來宏觀環境因防疫政策調整而有所改善，公司會有較強的銷量和盈利彈性。

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撰文：鄭昊彤